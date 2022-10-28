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Десятилетие назад за песню "Я русский" Шаману могли бы впаять по 282 до 6 лет.

Десятилетие назад за песню "Я русский" Шаману могли бы впаять по 282 до 6 лет.

Андрей Медведев поднял очень важную тему, которая до сих пор в России под запретом и по ней вполне можно присесть по статье: "Русских людей толкнула в пропасть украинства сама наша национальная политика и недоформированная идеология в России.

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