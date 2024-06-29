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Царьград

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Киев собирался атаковать "Алые паруса" беспилотниками? У Ленобласти сбиты вражеские БПЛА

Киев собирался атаковать "Алые паруса" беспилотниками? У Ленобласти сбиты вражеские БПЛА

На границе с Ленобластью сбиты вражеские беспилотники. В соцсетях рассуждают о том, что украинцы хотели атаковать фестиваль выпускников "Алые паруса".

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