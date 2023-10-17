Почему так сложно повторить советский ГОСТ?

А ты помни... рано или по позже... но всем ПАРАЗИТАМ...конец приходит!... даже на подмостках... уже на осто 3,14...ели.

Николай Берлизов

Да инородцам-то сейчас живется, как минимум, не хуже, чем в СССР, в том числе и племени Сиона. Плодятся и размножаются. А вот русские вымирают. И как же не хочется воровской сволочи, дорвавшейся до разграбления общенародного достояния, восстановления законной советской власти!