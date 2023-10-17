Многие скучают по советскому ГОСТу и считают, что можно вернуться к принятым в советское время нормам изготовления продуктов.
Почему так сложно повторить советский ГОСТ?
Комментарии
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Алексей Тан
А ты помни... рано или по позже... но всем ПАРАЗИТАМ...конец приходит!... даже на подмостках... уже на осто 3,14...ели.
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6 час.
Николай Берлизов
Да инородцам-то сейчас живется, как минимум, не хуже, чем в СССР, в том числе и племени Сиона. Плодятся и размножаются. А вот русские вымирают. И как же не хочется воровской сволочи, дорвавшейся до разграбления общенародного достояния, восстановления законной советской власти!
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6 час.
игорь petroff
ты вообще сбрендил козлина! базар сучара фильтруй.
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5 час.
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