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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Под петицией с требованием отменить Assassin's Creed Shadows подписалось уже более 45 ты...

Под петицией с требованием отменить Assassin's Creed Shadows подписалось уже более 45 ты...

Под петицией с требованием отменить Assassin's Creed Shadows подписалось уже более 45 тысяч человекЗа громким анонсом Assassin’s Creed Shadows игровое сообщество принялось обсуждать игру, в частности ее персонажей и степень исторической достоверности.

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