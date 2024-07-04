Под петицией с требованием отменить Assassin's Creed Shadows подписалось уже более 45 ты...

Под петицией с требованием отменить Assassin's Creed Shadows подписалось уже более 45 тысяч человекЗа громким анонсом Assassin’s Creed Shadows игровое сообщество принялось обсуждать игру, в частности ее персонажей и степень исторической достоверности.
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