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Эндокринолог рассказал, почему с утра нужно пить воду

Эндокринолог рассказал, почему с утра нужно пить воду

Утреннее употребление воды способствует активации желудочно-кишечного тракта и стимулирует выработку необходимых ферментов, сообщила врач-эндокринолог Наталья Новикова из Люберецкой областной больницы в интервью РИА Новости.

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