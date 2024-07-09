Эндокринолог рассказал, почему с утра нужно пить воду

Утреннее употребление воды способствует активации желудочно-кишечного тракта и стимулирует выработку необходимых ферментов, сообщила врач-эндокринолог Наталья Новикова из Люберецкой областной больницы в интервью РИА Новости.
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