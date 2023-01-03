«ВСУ зарылись в землю»: военкор Котенок объяснил регулярные обстрелы Донецка и Макеевки

Донецкая Народная Республика — один из центров притяжения украинских ракет. Почему ВСУ продолжают намертво стоять у российских территорий и какая тактика может сработать для отбрасывания противника, объяснил военный корреспондент Юрий Котенок.
Донецкая Народная Республика — один из центров притяжения украинских ракет. Почему ВСУ продолжают намертво стоять у российских территорий и какая тактика может сработать для отбрасывания противника, объяснил военный корреспондент Юрий Котенок.
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