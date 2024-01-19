Новые программы по трудоустройству подготовили для жителей Некрасовки

Начало года — отличное время для постановки целей, в том числе профессиональных. Узнать больше об этапах трудоустройства и выстроить карьерный план можно на тренингах и курсах, которые столичная служба занятости проведет в январе в очном формате.
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