Светлов об «Авангарде»: «Системная оборона, многие броски блокировались. Грубецу было комфортно»

Сергей Светлов считает, что «Авангард» переиграл «Ак Барс» тактически.  Омский клуб выиграл у казанского серию первого раунда Кубка Гагарина со счетом 4-2.

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