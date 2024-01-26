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Крымская газета

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Флагман отечественной промышленности, сложности украинского периода, дефицит инженеров и собственный технологический парк: интервью гендиректора "Фиолента"

Флагман отечественной промышленности, сложности украинского периода, дефицит инженеров и собственный технологический парк: интервью гендиректора "Фиолента"

Как вопреки всем историческим катаклизмам завод «Фиолент» уже не один десяток лет остаётся флагманом современной отечественной промышленности? Об этом и не только «Крымской газете» рассказал гендиректор предприятия Александр Баталин.

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