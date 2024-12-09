«Мы будем сражаться до последнего»: в Грузии резко изменилось отношение к России

Traveller

А вИ таки, голубчик, бывали в Грузии, что так смело хамите незнакомым людям? Слетайте, попейте "Минассали", нарвитесь на такое же хамство от грызунов прямо на улице. Очень проветривает даже такие "мозги" (если они у Вас есть), как у Вас.