БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Мы будем сражаться до последнего»: в Грузии резко изменилось отношение к России

«Мы будем сражаться до последнего»: в Грузии резко изменилось отношение к России

В Тбилиси наконец-то поняли, кто их главный враг В грузинской столице уже больше недели неспокойно.

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Комментарии
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Traveller
Брехня-я-я-я-я...
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2 час.
Виталий Сорокин
Чьих будешь...из хохломрази или сочувствующий?
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2 час.
Traveller
А вИ таки, голубчик, бывали в Грузии, что так смело хамите незнакомым людям? Слетайте, попейте &quot;Минассали&quot;, нарвитесь на такое же хамство от грызунов прямо на улице. Очень проветривает даже такие &quot;мозги&quot; (если они у Вас есть), как у Вас.
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1 час.

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