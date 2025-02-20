В Москве каршеринговый кроссовер Chery Tiggo 7 Pro разорвало пополам от удара об столб

Вечером 19 февраля на Московском диаметре (северо-восточная трасса в районе Некрасовка, в районе мусоросжигательного завода) произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием транспортного средства компании каршеринга.
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