ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Благотворительные фонды: мошенничество или благодетель. Как зарабатывают на больных детях

Благотворительные фонды: мошенничество или благодетель. Как зарабатывают на больных детях

По телевизору в новостных выпусках периодически собирают деньги на лечение тяжело больного ребёнка.

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