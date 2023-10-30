Молдавия под управлением команды президента Майи Санду в вопросах государственной политики повторяет действия Киева, направленные на разрыв связей с Россией и продолжающееся давление на русский язык, заявил «Известиям» депутат молдавского парламента от Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) Богдан Цырдя.
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