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Молдавский депутат рассказал о повторении Кишиневым пути Украины

Молдавский депутат рассказал о повторении Кишиневым пути Украины

Молдавия под управлением команды президента Майи Санду в вопросах государственной политики повторяет действия Киева, направленные на разрыв связей с Россией и продолжающееся давление на русский язык, заявил «Известиям» депутат молдавского парламента от Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) Богдан Цырдя.

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