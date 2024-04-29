Бойцы российской группировки войск «Центр» захватили и вывезли первый танк М1 Abrams американского производства в зоне СВО.
Российские войска вывезли танк Abrams с Авдеевского направления
Комментарии
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Виктор Тимошевский
Вот это оплеуха самоходному ябидону. Еще и от МИДа послать приглашения всем послам для посещения выставки. Пинать,так пинать. Они наш танк провезли по всей Европе,но как ни странно его встречали не как завоевателя,а как героя. А здесь будет выставка техники неудавшихся завоевателей. Подзабыли господа историю и слова А.Невского.
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