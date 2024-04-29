Российские войска вывезли танк Abrams с Авдеевского направления

Виктор Тимошевский

Вот это оплеуха самоходному ябидону. Еще и от МИДа послать приглашения всем послам для посещения выставки. Пинать,так пинать. Они наш танк провезли по всей Европе,но как ни странно его встречали не как завоевателя,а как героя. А здесь будет выставка техники неудавшихся завоевателей. Подзабыли господа историю и слова А.Невского.