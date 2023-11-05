Минобороны РФ запустит новый проект к 80-летию освобождения Киева от фашистов

Министерство обороны РФ намерено запустить новый проект "Киев спасли от мрака нацизма: помним — всегда, забыть — невозможно", посвященный 80-летию со дня освобождения украинской столицы от немецких захватчиков.
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