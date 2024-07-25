Новая поликлиника в Смоленске будет обслуживать около 65 тыс человек

Губернатор Смоленской области Василий Анохин принял участие в работе форума «Здоровое общество. В рамках форума состоялась церемония открытия в формате видеоконференции объектов здравоохранения в пяти регионах страны.
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