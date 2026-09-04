Минобороны: в ночь на 4 сентября уничтожены 490 беспилотников ВСУ

В ночь на 4 сентября силы ПВО России уничтожили 490 беспилотников ВСУ. Они были ликвидированы над российскими территориями и акваторией Черного моря, сообщает Министерство обороны.
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