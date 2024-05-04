В Тамбовской области ожидаются заморозки

На территории Тамбовской области после необычно теплого апреля похолодает. О понижении температуры сообщает Тамбовское Центрально-Черноземное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
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