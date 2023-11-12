Амбиции США и несостоявшаяся хрущевизация международной политики. Ростислав Ищенко На Новодевичьем кладбище в Москве на могиле третьего, после Ленина и Сталина, единоличного лидера СССР Никиты Сергеевича Хрущёва стоит памятник работы Эрнста Неизвестного.