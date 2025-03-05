Туляков ждут на обучение в Академии Следственного комитета

Для подготовки кадров на должности следователей следственное управление СК России по Тульской области начнет отбор граждан, желающих поступить в Санкт-Петербургскую академию Следственного комитета, Московскую академию Следственного комитета имени А.
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