Суд отказал Генпрокуратуре в национализации частного пакета акций ПНТ

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отклонил иск Генеральной прокуратуры России к двум бывшим и одному действующему частным акционерам АО «Петербургский нефтяной терминал» (ПНТ).
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