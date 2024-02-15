Каковы традиции дня Попразднства Сретения Господня и святых Симеона и Анны 16 февраля Алёна Юрьева16 февраля каждый год верующие отмечают первый день Попразднства Сретения Господня и праздник святых Симеона и Анны.
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