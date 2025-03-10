В Смоленске для ярмарки фермеров и предприятий сделают доступнее транспорт

Также планируется создать новый маршрут, связывающий смоленское Заднепровье с площадью Победы Вопросы улучшения транспортной доступности фермерской ярмарки «Маяк» и действующих в Промышленном районе предприятий возьмут в работу власти Смоленска.
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