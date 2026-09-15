Press TV: военные ЦАХАЛ задержали журналистку из Ирана на Западном берегу

Израильские военные похитили журналистку иранского телеканала Press TV Накку Хамед на Западном берегу реки Иордан близ Вифлеема.
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