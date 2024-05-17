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Crow Country: Обзор игры в духе классических хорроров

Crow Country: Обзор игры в духе классических хорроров

Начиная прохождение Crow Country, будто переносишься в девяностые или нулевые, когда неказистые трёхмерные игры запускал на пузатом телевизоре или мониторе, сидя в тёмной комнате, а родители ругались и предупреждали не только об испорченном зрении, но и о посаженном кинескопе.

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