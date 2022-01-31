Карельский врач дал советы по лечению бессимптомного ковида

В республике растет число заболевших, ежедневно коронавирусом заражаются от 500 до 700 человек В Карелии, как и в других российских регионах, обсуждают памятку Минздрава РФ, разработанную для больных с бессимптомным или легким течением COVID-19.
В республике растет число заболевших, ежедневно коронавирусом заражаются от 500 до 700 человек В Карелии, как и в других российских регионах, обсуждают памятку Минздрава РФ, разработанную для больных с бессимптомным или легким течением COVID-19.
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