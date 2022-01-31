Самая Модная

236 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Россиянин
    Господин Джеймс, получается ваша дебильность была заложена еще в утробе матери, и ей необходимо было сделать аборт. О...В США ученые приз...
  • Россиянин
    Шампиньоны полные магазины сегодня. Круглогодично. С этим проблем нет. Но вот где взять сулугуни, и тем более ГОЛУБОК...Шампиньоны по-гру...
  • Россиянин
    Как бы пропихнуть непропихуемое, сидят и думают в ПФР.Источники раскрыл...

Карельский врач дал советы по лечению бессимптомного ковида

Карельский врач дал советы по лечению бессимптомного ковида

В республике растет число заболевших, ежедневно коронавирусом заражаются от 500 до 700 человек В Карелии, как и в других российских регионах, обсуждают памятку Минздрава РФ, разработанную для больных с бессимптомным или легким течением COVID-19.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх