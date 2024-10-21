На Смоленщине автомобиль полиции попал в массовое ДТП

Авария произошла 19 октября на трассе М-1 в Кардымовском районе, возле поворота на деревню Смогири.Как отметили в пресс-службе УМВД России по Смоленской области, водитель, управляя автомобилем «МАЗ», наехал на стоящий служебный автомобиль марки «Форд», который принадлежал дорожному инспектору.