На Смоленщине автомобиль полиции попал в массовое ДТП

Авария произошла 19 октября на трассе М-1 в Кардымовском районе, возле поворота на деревню Смогири.Как отметили в пресс-службе УМВД России по Смоленской области, водитель, управляя автомобилем «МАЗ», наехал на стоящий служебный автомобиль марки «Форд», который принадлежал дорожному инспектору.
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