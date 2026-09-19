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Владимирские новости

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Во Владимирской области 20 сентября ожидается туман

Во Владимирской области 20 сентября ожидается туман

Видимость на дорогах снизится до 200-800 метров, водителям рекомендуют соблюдать осторожность.Во Владимирской области в ночные и утренние часы 20 сентября ожидается туман с ухудшением видимости до 200-800 метров.

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