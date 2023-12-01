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Эндрю Уиггинс прищемил палец руки дверью автомобиля. Форвард пропустил встречу с «Клипперс»

Форвард «Голден Стэйт» Эндрю Уиггинс прищемил указательный палец правой руки дверью автомобиля. Форвард пропустил встречу с «Клипперс» (120:114) в четверг.

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