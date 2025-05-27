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Сәйләннән эчке кием үрүче мөслимә блогер каенанасын ничек куркыта?

Сәйләннән эчке кием үрүче мөслимә блогер каенанасын ничек куркыта?

Мөслимә блогер, 5 бала әнисе Эльза Зигантдинованы (Elza Zaza) каенанасы белән кызыклы видеолар төшерүче, дини чараларны оештыруда катнашучы һәм сәйләннән кечкенә сумкалар, шулай ук эчке кием үрүче буларак беләләр.

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