Сәйләннән эчке кием үрүче мөслимә блогер каенанасын ничек куркыта?

Мөслимә блогер, 5 бала әнисе Эльза Зигантдинованы (Elza Zaza) каенанасы белән кызыклы видеолар төшерүче, дини чараларны оештыруда катнашучы һәм сәйләннән кечкенә сумкалар, шулай ук эчке кием үрүче буларак беләләр.
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