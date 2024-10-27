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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джей Джей Редик: «Нам всем повезло так долго наблюдать за величием Леброна Джеймса. Это настоящее безумие»

39-летний форвард «Лейкерс» оформил трипл-дабл и набрал 16 очков без промахов с игры в заключительной четверти победного матча против «Сакраменто».

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