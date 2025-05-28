Украинским музыкантам Monatik и Дорну спрогнозировали проблемы со въездом в Россию

У украинских исполнителей Monatik (Дмитрий Монатик), Ивана Дорна, а также Потапа и Насти Каменских (Алексея Потапенко и Анастасии Каменских) могут возникнуть проблемы с пересечением российской границы, сообщили в правоохранительных органах.