Украинским музыкантам Monatik и Дорну спрогнозировали проблемы со въездом в Россию

У украинских исполнителей Monatik (Дмитрий Монатик), Ивана Дорна, а также Потапа и Насти Каменских (Алексея Потапенко и Анастасии Каменских) могут возникнуть проблемы с пересечением российской границы, сообщили в правоохранительных органах.
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