Олимпийская чемпионка Галина Куклева скончалась в 53 года

Скончалась олимпийская чемпионка 1998 года по биатлону Галина Куклева, ей было 53 года. О смерти бывшей спортсменки сообщил в соцсетях руководитель пресс‑службы Союза биатлонистов России Сергей Аверьянов 14 июля.