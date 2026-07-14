Олимпийская чемпионка Галина Куклева скончалась в 53 года

Скончалась олимпийская чемпионка 1998 года по биатлону Галина Куклева, ей было 53 года. О смерти бывшей спортсменки сообщил в соцсетях руководитель пресс‑службы Союза биатлонистов России Сергей Аверьянов 14 июля.
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