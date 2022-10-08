Оливейра ответил Махачеву на заявление об отсутствии Чарльза в Абу-Даби

Бразильский боец смешанных единоборств Чарльз Оливейра ответил россиянину Исламу Махачеву, который недавно обратил внимание на отсутствие своего соперника в Абу-Даби (ОАЭ) за две недели до их поединка, который 22 октября возглавит турнир UFC 280.
Бразильский боец смешанных единоборств Чарльз Оливейра ответил россиянину Исламу Махачеву, который недавно обратил внимание на отсутствие своего соперника в Абу-Даби (ОАЭ) за две недели до их поединка, который 22 октября возглавит турнир UFC 280.
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