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Оливейра ответил Махачеву на заявление об отсутствии Чарльза в Абу-Даби

Оливейра ответил Махачеву на заявление об отсутствии Чарльза в Абу-Даби

Бразильский боец смешанных единоборств Чарльз Оливейра ответил россиянину Исламу Махачеву, который недавно обратил внимание на отсутствие своего соперника в Абу-Даби (ОАЭ) за две недели до их поединка, который 22 октября возглавит турнир UFC 280.

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