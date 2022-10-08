Оливейра ответил Махачеву на заявление об отсутствии Чарльза в Абу-Даби

Бразильский боец смешанных единоборств Чарльз Оливейра ответил россиянину Исламу Махачеву, который недавно обратил внимание на отсутствие своего соперника в Абу-Даби (ОАЭ) за две недели до их поединка, который 22 октября возглавит турнир UFC 280.