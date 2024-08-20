ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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  • Геннадий
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Вопрос, что с этими мразями будет дальше?!

Вопрос, что с этими мразями будет дальше?!

Но, есть нюанс. В 2019 году, Руководство России провернули соцопрос в Укропии. Это я про выборы президента.

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Комментарии
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М
Мария
Там есть и нормальные люди! Не всем нормальным удалось оттуда сбежать.
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7 час.
Alex Krep
Автор явно плохо знаком с великим и могучим. Почему такой лексикон?Как будто пишет матерый уголовник ,&quot;Чернуха&quot; в каждом абзаце.
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6 час.
Лидия
Чем пиндосы хуже делают нам, те хуже и у них. Прямо закон сообщающихся сосудов.
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4 час.

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