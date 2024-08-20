Вопрос, что с этими мразями будет дальше?!

М Мария Там есть и нормальные люди! Не всем нормальным удалось оттуда сбежать.

Alex Krep Автор явно плохо знаком с великим и могучим. Почему такой лексикон?Как будто пишет матерый уголовник ,"Чернуха" в каждом абзаце.