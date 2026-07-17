Пришло время подвести итоги нашего сотрудничества с Дзен. Давайте посмотрим, как развивалась наша дружба Наверно это самый сладкий период, когда стоит подсчитать все свои достижения и конечно же доходы, дабы убедится, что год прошел не зря и тебе есть куда стремиться.