Владимир Путин рассказал, в каком случае Россия может провести ядерные испытания

Президент России заявил, что страна готова к ядерной войнеРоссия проведёт ядерные испытания только в случае, если это сделают США, заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселёву.
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