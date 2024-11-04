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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Каролина» выиграла 6-й матч подряд и идет 2-й в Столичном дивизионе

«Каролина» победила «Вашингтон» (4:2) в чемпионате НХЛ. «Харрикейнс» выиграли 6-й матч подряд и с 16 очками в 10 играх занимают 2-е место в Столичном дивизионе.

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