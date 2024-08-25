Жириновский звал Дурова на Родину еще шесть лет назад: "Не принимает тебя чужая земля"

Bogdan Stupin

"Павел Дуров — человек, чье имя стало символом свободы слова"... Словоблудие, вообще-то, не меньший грех, чем обычная блудливость. И потому - явно кособокое представление о свободе у тех,кто представляет себе ее,свободу, именно такой, как автор вышеприведенной цитаты. Что до инцидента с Дуровым, то, я дико извиняюсь,конечно. Но на ЧТО рассчитывает человек, коллекционирующий паспорта и гражданства? Что "гениям бизнеса" ничьи законы не писаны? И уж тем более - в тех краях, где любой "закон - что дышло, куда повернул - туда и вышло"?