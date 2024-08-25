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    При всём уважении к Вольфовичу...вопрос, а где сейчас его сынок-пасынок...ведь там же...так что больше вопросов, чем ...Жириновский звал ...
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Жириновский звал Дурова на Родину еще шесть лет назад: "Не принимает тебя чужая земля"

Жириновский звал Дурова на Родину еще шесть лет назад: "Не принимает тебя чужая земля"

Основатель ЛДПР Жириновский предупреждал Дурова о том, что Запад его не примет Андрей ЧЕРНЕНКО Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

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Комментарии
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Bogdan Stupin
&quot;Павел Дуров — человек, чье имя стало символом свободы слова&quot;... Словоблудие, вообще-то, не меньший грех, чем обычная блудливость. И потому - явно кособокое представление о свободе у тех,кто представляет себе ее,свободу, именно такой, как автор вышеприведенной цитаты. Что до инцидента с Дуровым, то, я дико извиняюсь,конечно. Но на ЧТО рассчитывает человек, коллекционирующий паспорта и гражданства? Что &quot;гениям бизнеса&quot; ничьи законы не писаны? И уж тем более - в тех краях, где любой &quot;закон - что дышло, куда повернул - туда и вышло&quot;?
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2 час.
Надежда
Дуров хоть и миллиардер, а производит впечатление закомплексованного подростка, который идет на пересадку волос из-за раннего облысения и пополняет банк спермы, чтобы много женщин родили от него детей, в то же время не женясь на женщине, от которой уже имеет нескольких детей... Хотел Павлушка внедриться в западный мир и стать щирым эуропейцем, а мусью Маню не оценил прогиб...)
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1 час.
Юрий анин
При всём уважении к Вольфовичу...вопрос, а где сейчас его сынок-пасынок...ведь там же...так что больше вопросов, чем ответов...
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