"Подождать и посмотреть": МИД Турции предсказал скорый конец СВО и начало ядерной войны

Глава турецкого министерства иностранных дел Хакан Фидан сделал ряд тревожных заявлений, которые коснулись и противодействия России и колониального Запада в "стране 404", и внутриевропейского противостояния, и войны, в которой может погибнуть все человечество.
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