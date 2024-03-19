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"Подождать и посмотреть": МИД Турции предсказал скорый конец СВО и начало ядерной войны

"Подождать и посмотреть": МИД Турции предсказал скорый конец СВО и начало ядерной войны

Глава турецкого министерства иностранных дел Хакан Фидан сделал ряд тревожных заявлений, которые коснулись и противодействия России и колониального Запада в "стране 404", и внутриевропейского противостояния, и войны, в которой может погибнуть все человечество.

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