Стала известна молодежная программа ВЭФ-2024 ‎«День будущего‎»

ВЛАДИВОСТОК, 28 августа, ФедералПресс. 6 сентября на площадке ВЭФ-2024 состоится молодежная программа «День будущего», в которой примут участие молодые управленцы, предприниматели, ученые и другие специалисты.
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