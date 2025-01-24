Трамп распорядился опубликовать материалы об убийстве Джона Кеннеди

Дональд Трамп, 47-й президент США, подписал указ о рассекречивании всех имеющихся в архивах документов, связанных с тремя самыми громкими в истории страны убийствами — 35-го президента Джона Кеннеди и его младшего брата Роберта, а также правозащитника и лидера борьбы за гражданские права Мартина Лютера Кинга-младшего.