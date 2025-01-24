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Свежие комментарии

  • tsan tsan
    А что, русские выкрали всё подчистую, включая черновики ? Иначе почему американцы никак не сотворят свою ракету?Трамп обвинил Рос...
  • N N
    Танкеру её разрешили... Так это саботаж. Знали, что судно старое, и шторма не выдержит. Саботаж и диверсия.Механик затонувше...
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    Собирался быть шторм. Почему судно вышло в море? Да тем более, лохань. Неужели перестраховаться не могли? И именно в ...Механик затонувше...

Трамп распорядился опубликовать материалы об убийстве Джона Кеннеди

Трамп распорядился опубликовать материалы об убийстве Джона Кеннеди

Дональд Трамп, 47-й президент США, подписал указ о рассекречивании всех имеющихся в архивах документов, связанных с тремя самыми громкими в истории страны убийствами — 35-го президента Джона Кеннеди и его младшего брата Роберта, а также правозащитника и лидера борьбы за гражданские права Мартина Лютера Кинга-младшего.

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