❗️В Судаке пьяный рецидивист избил своего собутыльника 27-летний мужчина распивал спиртные напитки со своим знакомым в квартире на улице Майора Хвостова, сообщили в прокуратуре Крыма.
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