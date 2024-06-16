Меган Маркл представила новые продукты своего бренда в день, когда Кейт Миддлтон впервые после долгого перерыва появилась на публике

Меган Маркл вновь подверглась критике в сети. Все дело в том, что вчера, в то время как в Великобритании проходил парад Trooping the Colour, приуроченный к официальному дню рождения монарха, герцогиня Сассекская представила новые продукты своего лайфстайл-бренда American Riviera Orchard.
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