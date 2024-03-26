Сквоттеры освободили дом сооснователя «Яндекса» Аркадия Воложа в Нидерландах

Они с разрешения суда заняли его, когда предпринимателя включили в санкционный список Евросоюза. Воложа недавно исключили из него, поэтому он смог начать процесс по возвращению особнякаСквоттеры, захватившие недвижимость сооснователя «Яндекса» Аркадия Воложа в центре Амстердама в октябре 2022 года, отдали ключи от дома и освободили здание.
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