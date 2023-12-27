ОАК передала Минобороны России партию серийных истребителей Су-57

Фото: Объединенная авиастроительная корпорация Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю.А. Гагарина Объединенной авиастроительной корпорации изготовил и передал Министерству обороны РФ заключительную партию самолетов пятого поколения Су-57 по производственной программе 2023 года.
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