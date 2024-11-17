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Вечерний Новосибирск

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В Новосибирске 86-летний рыбак провалился под лед

В Новосибирске 86-летний рыбак провалился под лед

На место происшествия выехал экипаж спасателей. Прибыв на место, они провели разведку и выяснили, что рыбака 1938 года рождения достали из воды очевидцы происшествия, пожиой мужчина находился в машине скорой помощи.

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