Шольц нарвался на грубость после встречи с Зеленским в Рамштайне

Слова канцлера Германии Олафа Шольца о дальнейшей помощи Украине, произнесенные после встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским негативно оценили пользователи социальной сети X 6 сентября в комментариях под соответствующей публикацией на странице канцлера.