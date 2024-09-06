Шольц нарвался на грубость после встречи с Зеленским в Рамштайне

Слова канцлера Германии Олафа Шольца о дальнейшей помощи Украине, произнесенные после встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским негативно оценили пользователи социальной сети X 6 сентября в комментариях под соответствующей публикацией на странице канцлера.
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