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Боян Кркич: «Тяжело бороться с ярлыком «новый Месси». К футболистам относятся как к товару, из человека ты превращаешься в персонажа»

Боян Кркич: «Тяжело бороться с ярлыком «новый Месси». К футболистам относятся как к товару, из человека ты превращаешься в персонажа»

Боян Кркич сказал, что понимает, как тяжело приходится Ансу Фати в «Барселоне». «Существует огромная разница в отношении к игрокам в начале, когда все идет хорошо, и потом, когда все идет не так из-за травмы или по любой другой причине.

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