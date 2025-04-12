Страна и люди
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Страна и люди

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ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ. Вербное воскресенье

ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ. Вербное воскресенье

За неделю до Пасхи (в шестую Неделю Великого поста, воскресенье, предшествующее Пасхе и начинающее собой Страстную седмицу) мы, православные верующие, отмечаем Вход Господень в Иерусалим, или Вербное воскресенье.

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